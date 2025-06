C’è Riccardo Paludi sulla panchina dell’Abc

Dopo l’addio di Samuele Manetti, la panchina dell’Abc Castelfiorentino si rinnova con un volto noto e carismatico: Riccardo Paludi. L’esperto allenatore, con una solida carriera alle spalle, porta con sé entusiasmo e competenza per guidare i gialloblù valdelsani verso nuovi obiettivi. È appena iniziata una nuova avventura, e il futuro promette grandi sfide da affrontare insieme.

Dopo un anno e mezzo alla guida dell'Abc Castelfiorentino, la settimana scorsa era arrivata la notizia dell'addio del tecnico Samuele Manetti, castellano dalla nascita, che aveva sentitamente ringraziato la società per l'opportunità concessagli. Ma la panchina dei gialloblù valdelsani non è rimasta scoperta a lungo: l'Abc Castelfiorentino ha fatto sapere di aver ingaggiato Riccardo Paludi, allenatore dall'esperienza pluriennale nonché ex cestista che ha raggiunto anche la Serie A2 calcando parquet di alto livello come quelli di Firenze e Pistoia, fino a ottenere il Fiorino d'Oro come sportivo toscano dell'anno nel 1984.