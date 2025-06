C' è il concerto di Cremonini niente ferie e riposi per i vigili urbani | scatta la protesta

Il concerto di Cesare Cremonini a Cremona sta scatenando non solo entusiasmo tra i fan, ma anche polemiche tra i vigili urbani. Per garantire la sicurezza, le ferie e i riposi sono stati sospesi, suscitando proteste e malumori tra gli agenti. La decisione, presa dal comandante Giovanni Giardina e contestata dal sindacato SilPol, mette in luce le sfide della gestione delle emergenze durante eventi pubblici di grande richiamo.

C'√® il concerto di Cesare Cremonini e saltano ferie e riposi per gli agenti della polizia municipale. Proteste e malumori tra i vigili urbani dopo la decisione del comandante Giovanni Giardina, contrastata anche dal sindacato SilPol in una nota.¬† Il noto artista bolognese¬†sabato 28 giugno si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

