CdS – la clausola rescissoria per l’addio alla Roma

L'addio di Paredes alla Roma si fa sempre più concreto, con voci che lo vedono pronto a tornare al suo club del cuore, il Boca Juniors. La clausola rescissoria e le trattative sono al centro dell’attenzione, alimentando un’incertezza che tiene con il fiato sospeso i tifosi giallorossi. Ma quale sarà il suo destino? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi su questa intricata operazione di mercato.

2025-06-26 20:56:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Paredes è sempre più vicino a lasciare la Roma e a tornare nel club dove è cresciuto e che tifa da sempre, il Boca Juniors. Da settimane se ne parla, ma ancora non si è concretizzato nulla. La Roma al momento non ha ricevuto niente ma, stando a quanto riportato dal portale argentino Tyc Sports, il centrocampista sarebbe pronto per tornare in Argentina con gli Xenezeis, eliminati ai gironi del Mondiale per Club. Paredes-Boca Juniors: le indiscrezioni dall’Argentina. Paredes avrebbe deciso di attivare la clausola da 3,5 milioni di euro che gli consentirebbe di liberarsi dallla Roma per firmare il nuovo contratto con il Boca Juniors. 🔗 Leggi su Justcalcio.com