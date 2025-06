Cdp rafforza gli strumenti per aiutare la Pa sui Fondi Ue

Un'operatività di Cdp per potenziare la capacità della Pubblica Amministrazione di accedere e gestire efficacemente i fondi europei, creando un impatto positivo duraturo sul territorio e stimolando crescita e innovazione in modo più rapido e sostenibile.

Ampliare la capacità di spesa delle Pubbliche Amministrazioni velocizzando i processi di utilizzo delle risorse a disposizione e accrescendo i benefici per il territorio sul piano economico e sociale. Con questo obiettivo evolve il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nella gestione dei fondi europei con una nuova forma di supporto tecnico-finanziario offerto agli Enti, in linea con quanto previsto dal Piano strategico. Un'operatività di Cdp per la Pa che debutta oggi con la sottoscrizione di una convenzione firmata dall'Amministratore Delegato di Cdp, Dario Scannapieco e dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e che consentirà di sviluppare un meccanismo virtuoso per la messa a terra degli stanziamenti della programmazione comunitaria a favore di PA e imprese.

