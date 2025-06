Cdp fondi Ue per la crescita dei territori | primo accordo con la Regione Basilicata

Cassa Depositi e Prestiti si impegna a potenziare l’utilizzo dei fondi europei, con il primo accordo ufficiale con la Regione Basilicata. L’obiettivo è ampliare la capacità di spesa delle Pubbliche Amministrazioni, accelerando i processi e moltiplicando i benefici economici e sociali per i territori. Questa evoluzione del ruolo di Cdp rappresenta un passo fondamentale verso una gestione più efficiente e strategica delle risorse comunitarie, contribuendo a un sviluppo più equilibrato e sostenibile.

Ampliare la capacità di spesa delle Pubbliche Amministrazioni velocizzando i processi di utilizzo delle risorse a disposizione e accrescendo i benefici per il territorio sul piano economico e sociale. Con questo obiettivo evolve il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nella gestione dei fondi europei con una nuova forma di supporto tecnico-finanziario offerto agli Enti, in linea con quanto previsto dal Piano strategico. Un’ operatività di Cdp per la Pa che debutta oggi con la sottoscrizione di una convenzione firmata dall’amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco e dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e che consentirà di sviluppare un meccanismo virtuoso per la messa a terra degli stanziamenti della programmazione comunitaria a favore di PA e imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

