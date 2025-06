Cavalcavia XXV Aprile problemi di carico | transito vietato ai mezzi pesanti

limitazioni temporanee, ma la sicurezza di tutti resta la priorità. La città si impegna a monitorare attentamente la situazione, garantendo il passaggio sicuro e senza rischi per cittadini e pendolari. Restate aggiornati per ulteriori novità e alternative di percorso.

Niente mezzi pesanti sul cavalcavia XXV Aprile. Lo ha stabilito un'ordinanza comunale dopo i problemi riscontrati con le prove di carico effettuate nelle scorse settimane, prima della riapertura definitiva con l'asfaltatura finale. Nei prossimi tre mesi il XXV Aprile subirà molte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: aprile - cavalcavia - problemi - carico

Cavalcavia XXV Aprile, rimandata a giugno l'asfaltatura - La conclusione dei lavori sul cavalcavia XXV Aprile è stata posticipata a giugno, al fine di evitare disagi al traffico novarese durante le festività scolastiche.

Cavalcavia XXV Aprile, problemi di carico: transito vietato ai mezzi pesanti; Cavalcavia Porta Milano chiuso: come cambiano i percorsi degli autobus; Autostrada A1: Proseguono i lavori per la terza corsia tra Firenze Sud e Incisa Valdarno.

Cavalcavia XXV aprile a Novara - RaiNews - Fine delle perizie dopo il cedimento il 9 ottobre scorso a causa del maltempo. Come scrive rainews.it

Bologna, chiuso il cavalcavia di via del Terrapieno: problemi a un giunto del ponte - MSN - BOLOGNA – E’ chiuso il cavalcavia di via del Terrapieno in entrambe le direzioni per problemi a un giunto del ponte. Segnala msn.com