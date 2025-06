Cavalcavia su tangenziale Sud di Otranto Anas | Lavori completati entro il 31 luglio

Ma ora, finalmente, si chiude un capitolo importante: i lavori sul cavalcavia della tangenziale sud di Otranto sono stati completati entro il 31 luglio. Una notizia che porta sollievo e speranza per cittadini e pendolari, pronti a riconquistare sicurezza e fluidità sulla strada. Dopo mesi di incertezza, il progresso si fa strada, confermando l’impegno delle istituzioni nel migliorare le infrastrutture e la qualità della vita locale.

OTRANTO – Numeri imprecisati, informazioni latenti, comunicazioni tardive ed ora un nuovo capitolo da accogliere come una buona notizia: il cantiere che sorge lungo la ss695 “tangenziale Sud di Otranto” in questi mesi ha vissuto su date comunicate male dalle istituzioni e non rispettate, su. 🔗 Leggi su Lecceprima.it