Catturato il narcotrafficante ecuadoriano José Adolfo Macias detto ‘El Fito’ | era latitante da più di un anno

Dopo 17 mesi di latitanza, il pericoloso narcotrafficante ecuadoriano José Adolfo Macias, noto come El Fito, è stato catturato a Mata, sua città natale. Leader dei Los Choneros, la gang dedita al narcotraffico, Macias rappresenta una minaccia insidiosa per la sicurezza nazionale. La sua riconquista segna un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato in Ecuador, dimostrando che nessuno può sfuggire alla giustizia a lungo.

È stato di nuovo arrestato José Adolfo Macias, noto come El Fito e leader del gruppo criminale Los Chonerosl, banda dedita soprattutto al narcotraffico. Macias, considerato uno dei più pericolosi criminali dell’ Ecuador, è stato catturato a Mata, la sua città natale, sulla costa del Paese che affaccia sull’Oceano Pacifico. L’uomo era ricercato da 17 mesi quando fuggì dal carcere dove era detenuto e su di lui il governo ecuadoriano aveva messo una taglia da 850mila euro. Dopo l’evasione di El Fito dal carcere di Guayaquil in Ecuador era dilagato il caos, tanto che a causa delle rivolte il presidente Daniel Noboa era stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Catturato il narcotrafficante ecuadoriano José Adolfo Macias, detto ‘El Fito’: era latitante da più di un anno

In questa notizia si parla di: macias - catturato - ecuadoriano - josé

È stato catturato Jose Adolfo Macias, il criminale più ricercato dell’Ecuador - La cattura di Jose Adolfo Macias, il criminale più ricercato dell’Ecuador e leader della gang Los Choneros, segna un momento cruciale nella lotta alla criminalità nel paese.

Translate postÈ stato catturato il criminale più ricercato dell’Ecuador. Dopo 17 mesi di latitanza: si chiama José Adolfo Macías, detto "Fito", ed è il capo di uno dei più potenti gruppi criminali del paese. Vai su X

Arrestato il narcotrafficante ecuadoriano José Adolfo Macías, detto Fito; È stato catturato il criminale più ricercato dell’Ecuador; È finita la fuga del Fito (e viveva meglio in carcere). Catturato il narcotrafficante più potente dell'Ecuador (di L. Santucci).