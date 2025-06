Catturato Fito il re dei narcos dell' Ecuador

Una svolta decisiva nella lotta al narcotraffico in Ecuador: "Fito", il re dei narcos, è stato finalmente catturato dopo 17 mesi di latitanza. L'operazione speciale condotta a Manta ha portato all'arresto di José Adolfo Macias Villamar, noto come "Fito". Un risultato che rafforza l'impegno delle autorità contro il crimine organizzato e offre speranza per un futuro più sicuro. La fine della sua latitanza rappresenta un passo importante nella lotta contro il narcotraffico nella regione.

Milano, 26 giu. (askanews) - E' stato catturato il narcotrafficante "Fito", uno dei criminali più pericolosi dell'Ecuador, latitante dal 2024. José Adolfo Macias Villamar, alias "Fito" è stato arrestato dopo un'operazione speciale di dieci ore da parte delle forze di sicurezza ecuadoriane a Manta, sulla costa orientale del Paese. "Fito" era ricercato da circa 17 mesi e su di lui il governo ecuadoriano aveva messo una taglia dell'equivalente di 850mila euro. Il narcotrafficante è stato scovato in un bunker nascosto sotto a una casa nella sua città natale da dove era iniziata la sua carriera criminale con la banda Los Choneros cresciuta negli anni anche grazie a un'alleanza con il cartello messicano di Sinaloa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Catturato "Fito", il re dei narcos dell'Ecuador

