Catania sicurezza urbana | dieci ex militari diventano nuovi agenti della Polizia Locale

Catania si rinforza con un nuovo volto di sicurezza urbana: dieci ex militari, tra cui ufficiali dell’Esercito Italiano, sono entrati a far parte della Polizia Municipale. Una scelta strategica che unisce esperienza e passione, garantendo una città più sicura per tutti. Questo nuovo team di giovani professionisti rappresenta un passo avanti nel rafforzamento del controllo e della tutela del territorio. I ...

Un nuovo rinforzo per il Corpo della Polizia Municipale. Dieci nuovi agenti hanno ufficialmente preso servizio nella Polizia Municipale di Catania, dopo essere stati selezionati attraverso lo scorrimento di una graduatoria dedicata a chi ha prestato servizio nelle Forze Armate. Tra loro, è particolarmente significativa la presenza di ex militari dell' Esercito Italiano. Giovani professionisti al servizio della città. I nuovi agenti, tutti giovani, sono stati accompagnati dal Comandante Diego Peruga, dal Vice Comandante Stefano Blasco e dal Commissario Roberto Montalto nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti, dove hanno incontrato il sindaco Enrico Trantino.

