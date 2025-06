Catania avvia ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028

Catania, città ricca di storia e tradizioni, punta a brillare come capitale italiana della cultura nel 2028. Con una progettazione innovativa e coinvolgente, l’amministrazione mira a valorizzare il patrimonio unico e il talento locale, trasformando la città in un palcoscenico di arte, musica e innovazione. A supportare questa ambizione, cittadini, istituzioni e operatori culturali si uniscono in un percorso condiviso verso un futuro ricco di creatività e opportunità.

Il Comune di Catania ha avviato ufficialmente il percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, un'opportunità di rilievo che mira a valorizzare il patrimonio culturale e il potenziale creativo della città attraverso una progettazione solida e strategica.

