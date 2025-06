Castelfranco di Sotto | grande successo per la seconda edizione di ' Ci si vede in Paese'

Il cuore pulsante di Castelfranco di Sotto ha vibrato di gioia e allegria nella seconda edizione di "Ci si vede in Paese". Il centro storico, stracolmo di visitatori, si è trasformato in un palcoscenico di musica, sorrisi e convivialità , un vero e proprio inno alla comunità locale. Un successo che testimonia quanto il senso di appartenenza possa rendere speciale ogni evento: e questa festa promette di diventare un appuntamento imperdibile per tutti.

Centro storico pieno, musica, sorrisi e tanta voglia di stare insieme per la seconda edizione di 'Ci si vede in Paese', che mercoledì 25 giugno ha animato Castelfranco di Sotto in un’atmosfera di grande festa e partecipazione. L’iniziativa, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: castelfranco - sotto - edizione - vede

Castelfranco di Sotto: 70mila euro per sistemare l'asfalto in via dell'Iserone e in via Ponticelli - A Castelfranco di Sotto, sono in corso interventi di asfaltatura per oltre 70mila euro, programmati dall'assessore Monca Ghiribelli.

Castelfranco. Le note avevano sollevato l’ira dei genitori, che avevano fatto ricorso gerarchico. «Abbiamo parlato per tutelare anche gli altri studenti. La docente? Ha cambiato atteggiamento» Vai su Facebook

Castelfranco di Sotto: grande successo per la seconda edizione di 'Ci si vede in Paese'; Ci si vede in Paese fa il pienone; Successo per Ci si vede in Paese a Castelfranco: Risposta calorosa e piena di energia.

Successo per "Ci si vede in Paese" a Castelfranco: "Risposta calorosa e piena di energia" - Centro storico pieno, musica, sorrisi e tanta voglia di stare insieme per la seconda edizione di “Ci si vede in Paese”, che mercoledì 25 giugno ha animato ... Scrive gonews.it

I commercianti di Castelfranco di Sotto accendono la festa - Dopo il successo della prima edizione ritorna con una serata all'insegna dell'allegria, della convivialità e del ... Segnala gonews.it