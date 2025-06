Cassina Cuore visionario Forbes premia Acampora papà della catena PizzAut

Nico Acampora, il cuore visionario di PizzAut, riceve l’onore di Forbes come uno dei 25 imprenditori più influenti d’Italia, affiancando grandi nomi della cucina come Cannavacciuolo. Questo riconoscimento celebra la sua passione e innovazione nel mondo della ristorazione, dimostrando come il talento e la determinazione possano trasformare sogni in realtà. Con umiltà e orgoglio, Acampora continua a scrivere la sua straordinaria storia.

Con "Cuore visionario", il titolo che Forbes assegna a Nico Acampora, il papà di PizzAut è chef speciale accanto ai 25 maestri della cucina italiana indicati dalla bibbia americana dell‘economia e della finanza come i più influenti del Paese. Accanto a lui nell’Olimpo Antonino Cannavacciuolo, in vetta nella classifica. "Ogni volta credo di aver toccato l’apice dell’emozione e ogni volta mi ricredo – racconta il fondatore dei locali di Cassina e Monza gestiti da giovani autistici -. Non sono degno di stare al loro fianco, ma gli chef mi hanno accolto come se lo fossi. Per noi è stata l’occasione di ribadire ancora una volta il nostro messaggio: lavoro e inclusione devono essere per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassina, Cuore visionario. Forbes premia Acampora papà della catena PizzAut

