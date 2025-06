Cassero gli attivisti | La nostra storia cancellata E mettono una targa rosa a Porta Saragozza

minacce e tentativi di cancellazione. La posa della targa rosa rappresenta un gesto di orgoglio e resistenza, un modo per riaffermare la nostra presenza e il valore della nostra storia. È un messaggio potente che invita tutti a riflettere sulla memoria collettiva e sull'importanza di tutelare gli spazi di libertà e cultura. La battaglia per i diritti e la memoria non si ferma, e noi continueremo a lottare con determinazione.

Una targa che ricorda la storia del ‘ Circolo di cultura omosessuale 28 giugno ’, poi divenuto il Cassero Lgbtqia+ Center, che per vent’anni ha avuto sede nel cassero di Porta Saragozza, a Bologna. Ad affiggerla, ieri mattina, sono state proprio le attiviste del Cassero. "Non si tratta di nostalgia - ha detto la presidente, Camilla Ranauro - ma di riappropriazione. Gli spazi che abbiamo sono sotto attacco, e noi per prime abbiamo subito numerose aggressioni fasciste. Ma non sono solo i fascisti il problema. La progressista Bologna si ammanta di bandiere arcobaleno solo quando si intonano con l’ambiente e non disturbano il vicinato: in Porta Saragozza, dove oggi risiede il Museo della Beata Vergine di San Luca, ogni traccia del nostro passaggio è stata cancellata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cassero, gli attivisti: "La nostra storia cancellata". E mettono una targa rosa a Porta Saragozza

