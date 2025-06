Cassa integrazione e assegni familiari sono compatibili?

Se il vostro datore di lavoro ricorre alla cassa integrazione, vi starete chiedendo se gli assegni familiari possano essere percepiti ugualmente. La buona notizia è che sì, spesso sono compatibili e si può continuare a riceverli anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Ma come funziona esattamente questa convivenza? Scopriamolo insieme, per conoscere i diritti e le opportunità che vi spettano.

Può succedere che un’azienda attraversi un momento di difficoltĂ e, per evitare il licenziamento del lavoratore, ricorra alla cassa integrazione, l’aiuto economico erogato dall’Inps. La domanda che sorge quindi spontanea è se si percepiscano gli assegni familiari durante tale periodo e come fare per ottenerli. Ecco maggiori dettagli in merito e la differenza tra questi sussidi e l’assegno unico universale. Cos’è la cassa integrazione. Prima di addentrarci su come sia possibile recuperare gli assegni familiari in caso di cassa integrazione, è importante capire cos’è quest’ultima. Si tratta di un aiuto che integra o sostituisce lo stipendio di quei lavoratori che sono stati messi in pausa o che lavorano meno ore del normale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it