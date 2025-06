Caso Ramy l’amico Fares condannato a 2 anni e 8 mesi Risarcimento da 2mila euro per ciascuno dei sei carabinieri

In un caso che ha sconvolto Milano, Fares Bouzidi, l'amico di Ramy Elgaml, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, con un risarcimento di 12mila euro per i sei carabinieri coinvolti. La vicenda, legata alla tragica morte di Ramy, evidenzia ancora una volta le tensioni tra giovani e forze dell'ordine. Ma cosa comporta questa sentenza per il futuro?

Milano, 26 giugno 2025 – Due anni e otto mesi di reclusione per resistenza aggravata a pubblico ufficiale erano stati chiesti dai pm di Milano Giancarla Serafini e Marco Cirigliano. E due anni e otto mesi è la condanna ricevuta da Fares Bouzidi, l’amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guidato dal 22enne e che morì cadendo nello schianto, al termine di un inseguimento di circa 8 chilometri da parte dei carabinieri. Il ragazzo, assistito dai legali Marco Romagnoli e Debora Piazza, era fuggito a un controllo dei militari la notte del 24 novembre scorso e, durante l'inseguimento, si era schiantato con lo scooter a un incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Ramy, l’amico Fares condannato a 2 anni e 8 mesi. Risarcimento da 2mila euro per ciascuno dei sei carabinieri

