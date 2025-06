Caso Ramy i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l' amico che guidava lo scooter

L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale. I sei militari sulle gazzelle sono stati ammessi come parte civile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter

Un altro caso Ramy a Milano: nordafricano sfugge a un posto di blocco e muore, scatta la rivolta - Un nuovo caso Ramy scuote Milano: un giovane nordafricano di 21 anni, originario della Libia, muore durante un tentativo di fuga da un posto di blocco.

La sinistra che oggi esprime cordoglio per il carabiniere ucciso l’ultimo giorno di servizio è la stessa che, poco tempo fa, puntava il dito contro i carabinieri che inseguivano Ramy. Se oggi fosse morto il criminale, starebbero nuovamente a puntare il dito contro Vai su Facebook

Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter - È di 2 anni e 8 mesi di reclusione la richiesta dei pm di Milano, Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, per Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter ... Lo riporta ilgiornale.it

Caso Ramy, parla la fidanzata: "Chi ha sbagliato pagherà. Se non qui, dopo la morte" - MSN - Proseguono le indagini sul caso di Ramy Elgaml, il ragazzo di 19 anni morto il 24 novembre per un incidente nel quartiere Corvetto di Milano durante un inseguimento dei carabinieri. Riporta msn.com