Un drammatico episodio di inseguimento si dipana nel cuore di Milano, dove i pm chiedono due anni e otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale nel caso di Fares Bouzidi, coinvolto nella tragica fuga che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Un procedimento che mette in luce le tensioni tra legge e immenso dolore, e che si appresta a svelare le responsabilità di un tragico evento. La sentenza promette di far luce su una vicenda che ha scosso l’intera città.

Milano, 26 giugno 2025¬† - Due anni e otto mesi ¬†di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. √ą questa la richiesta di condanna ¬†da parte dei pm di Milano Giancarla Serafini e Marco Cirigliano per Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guidato dal 22enne e che mor√¨ cadendo nello schianto, al termine di un inseguimento di circa 8 km da parte dei carabinieri. La richiesta √® arrivata nel processo abbreviato davanti al gup Fabrizio Filice.¬† I pm, da quanto si √® saputo, nel processo a porte chiuse e con lo sconto di un terzo del rito abbreviato, hanno chiesto di non riconoscere le attenuanti generiche per il casellario giudiziale e i precedenti di Bouzidi che, sempre secondo i pm, non ha mostrato alcuna "resipiscenza", ossia non ha mai preso consapevolezz a di ci√≤ che ha fatto quella notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter durante la fuga. Sei carabinieri parti civili

