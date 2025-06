Caso Ramy condannato a 2 anni e 8 mesi l’amico Fares alla guida dello scooter

Un tragico inseguimento, una sentenza che fa riflettere. Ramy Elgaml, il 19enne egiziano deceduto nell’incidente del novembre scorso, e Fares Bouzidi, condannato a 2 anni e 8 mesi, sono al centro di un processo che mette in luce le conseguenze di comportamenti rischiosi sulle strade italiane. La sentenza pronunciata dal giudice Fabrizio Filice di Milano segna un passo importante nella giustizia, ma lascia ancora molte domande aperte sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti.

È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale Fares Bouzidi, 22 anni, il giovane alla guida dello scooter su cui viaggiava Ramy Elgaml, il 19enne egiziano morto nello schianto avvenuto il 24 novembre scorso, al termine di un inseguimento di circa otto chilometri da parte dei carabinieri. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare di Milano, Fabrizio Filice, nell’ambito del processo con rito abbreviato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caso Ramy, condannato a 2 anni e 8 mesi l’amico Fares alla guida dello scooter

Mahmoud “Momo” Mohamed morto a 21 anni in fuga dalla polizia al Corvetto: era amico d’infanzia di Ramy - Mahmoud "Momo" Mohamed, 21 anni, è morto mentre tentava di allontanarsi in scooter dalla polizia a Milano, in via Marco D'Agrate.

