Caso Ramy arriva sentenza | grande delusione

Era la notte in cui due vite si sono spezzate in un istante, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità milanese. La sentenza nel caso Ramy Bouzidi ha portato una grande delusione, confermando la complessità e il dolore di una tragedia che ancora brucia nei cuori di tanti. Un verdetto che solleva molte riflessioni sulla giustizia e sulla fragilità della vita.

È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione il 22enne Fares Bouzidi, accusato di resistenza a pubblico ufficiale per l’inseguimento in scooter costato la vita al 19enne Ramy Elgaml, suo amico, deceduto a Milano lo scorso anno. La decisione è stata presa dal gup di Milano al termine del processo con rito abbreviato, accogliendo le richieste della pubblica accusa. La vicenda ha scosso profondamente la comunità milanese. Era la notte in cui Ramy, egiziano di 19 anni, morì cadendo dallo scooter dopo un inseguimento da parte dei carabinieri. A guidare il mezzo c’era proprio Fares, che secondo la Procura aveva ignorato l’alt dei militari, scegliendo di fuggire a tutta velocità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caso Ramy, arriva sentenza: grande delusione

