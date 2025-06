Caso Ramy 2 anni e 8 mesi per resistenza all' amico Fares

Il caso di Ramy, 19enne egiziano, si conclude con una condanna esemplare: 2 anni e 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza, richiesta dai pm, arriva dopo l’incidente fatale durante un inseguimento con i carabinieri che ha portato alla tragica morte di Fares Bouzidi. Una vicenda che solleva importanti riflessioni sulla sicurezza stradale e sui limiti dell’azione delle forze dell’ordine.

E' stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione - la stessa condanna chiesta dai pm - per resistenza a pubblico ufficiale Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guidato dal 22enne e che morì cadendo nello schianto, il 24 novembre scorso, al termine di un inseguimento di circa 8 chilometri da parte dei carabinieri. Lo ha deciso il gup di Milano Fabrizio Filice nel processo con rito abbreviato. Il giudice ha anche disposto un risarcimento a carico del giovane da 2 mila euro a favore di ognuna delle parti civili, ossia dei sei carabinieri. I militari avevano chiesto infatti un risarcimento per danni morali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Ramy, 2 anni e 8 mesi per resistenza all'amico Fares

