Caso Ramy 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale all’amico che guidava lo scooter | Paghi i danni ai Carabinieri

Il drammatico caso di Ramy e Fares, protagonisti di un inseguimento finito in tragedia, evidenzia le conseguenze di comportamenti rischiosi e dell’irresponsabilità. Dopo un processo a porte chiuse, il gup di Milano ha condannato Fares Bouzidi a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, obbligandolo a risarcire i danni ai carabinieri. Un monito forte sulla necessità di rispetto e legalità sulle strade.

È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guidato da Bouzidi e che morì cadendo nello schianto, il 24 novembre scorso, al termine di un inseguimento di circa 8 chilometri da parte dei carabinieri. Lo ha deciso il gup di Milano, Fabrizio Filice, nel processo a porte chiuse con rito abbreviato. La pena inflitta coincide con quella richiesta dal pm. Il giudice ha anche disposto che Bouzidi versi un risarcimento da 2 mila euro a favore di ognuna delle parti civili, ossia dei sei carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

