Nel cuore di Prato, la vicenda giudiziaria che coinvolge ex amministratori e imprenditori sta scuotendo la regione. Con oltre trenta persone già ascoltate dai pubblici ministeri della Dda di Firenze, l’indagine si approfondisce giorno dopo giorno, tra interrogatori e nuovi sviluppi. La tensione cresce mentre si attende la decisione del gip, nel tentativo di fare luce su un caso che rischia di lasciare un segno duraturo nella comunità .

Firenze, 26 giugno 2025 – Caso Prato, in attesa delle decisioni del gip, sono già una trentina le persone sentite dai pubblici ministeri della Dda di Firenze dal 13 giugno, giorno in cui è stato recapitato l’avviso di garanzia alla ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti e all’imprenditore Riccardo Matteini Bresci. E gli interrogatori andranno avanti. Ieri doveva essere sentito come come persona informata sui fatti Nicola Ciolini, vicepresidente di Alia Multiutility e amministratore delegato di Estra. Ma è stato tutto rinviato. Ciolini sarà chiamato a riferire sul passaggio delle quote di Gida dal Comune di Prato e da Confindustria Toscana Nord alla nascente Multiutility. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Prato, battaglia in Regione

