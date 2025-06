Caso Pierina i Barzan contro l’avvocata di Valeria | archiviata la diffamazione

Un nuovo caso si chiude nel panorama giudiziario di Rimini: l’archiviazione della diffamazione contro l’avvocata Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci, apre spazi di riflessione sulla delicatezza delle accuse legali. La decisione del gip di Bologna mette fine a un procedimento che aveva sollevato molte attese e interrogativi. Un episodio che evidenzia come la giustizia possa orecchiare anche nelle questioni più complesse e controverse.

Rimini, 26 giugno 2025 – Il gip del tribunale di Bologna Letizio Magliaro ha disposto l'archiviazione, accogliendo la richiesta della procura di Bologna, di un fascicolo a carico dell'avvocato Chiara Rinaldi, difensore di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva: il 35enne indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il fascicolo era nato da una denuncia per diffamazione aggravata presentata a dicembre 2024 dall'avvocato Nunzia Barzan e dal fratello, il consulente Davide Barzan, che assistono Manuela Bianchi, nuora della Paganelli, la anziana uccisa nei sotterranei di casa sua in via del Ciclamino 31 a ottobre 2023.