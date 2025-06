Caso Garlasco procura Pavia | Estendere ricerca impronte su spazzatura

La Procura di Pavia intensifica le indagini sull'incidente di Garlasco chiedendo l'estensione delle analisi forensi alla spazzatura. Con questa mossa, si mira a ottenere ulteriori elementi che possano chiarire la sequenza dei fatti e identificare eventuali coinvolti, sfruttando le tracce lasciate sui reperti. La partita tra investigatori e sospettati si gioca anche attraverso queste piccole tracce lasciate nell'ombra.

(Adnkronos) – La Procura di Pavia, in base ai primi riscontri effettuati durante l'incidente probatorio, ha chiesto ai periti "che sui reperti 'etichetta in carta arancione Estathè', sacchetto spazzatura, sacchetto biscotti e sacchetto cereali sia effettuata l'esaltazione delle impronte digitali latenti".  Nella memoria firmata due giorni fa dai pm Giuliana Rizza, Valentina De Stefano e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: procura - pavia - impronte - spazzatura

Delitto di Garlasco: Stasi e Sempio martedì in Procura a Pavia, il fratello di Chiara sarà sentito a Venezia - Martedì in procura a Pavia, il fratello di Chiara Garlasco, Stasi, sarà ascoltato anche a Venezia, in un interrogatorio che si svolge in contemporanea con quello di Sempio.

Dopo 18 anni, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco resta irrisolto. Un nuovo elemento emerge: un capello di 3 cm trovato in un sacco della spazzatura, analizzato dai consulenti, potrebbe aiutare a ricostruire un profilo genetico decisivo. La Procura Vai su Facebook

Caso Garlasco, spazzatura e impronte digitali latenti: cosa cerca la Procura; Mobilità , Grosso (Byd Italia): “Puntiamo ad abbassare di 1 grado la temperatura terrestre”; Delitto Garlasco, scoperto un nuovo reperto: quel capello di tre centimetri tra i rifiuti.

Caso Garlasco, procura Pavia: "Estendere ricerca impronte su spazzatura" - La Procura di Pavia, in base ai primi riscontri effettuati durante l'incidente probatorio, ha chiesto ai periti "che sui reperti 'etichetta in carta arancione Estathè', sacchetto spazzat ... Come scrive msn.com

Garlasco, caccia alle «impronte latenti» su Fruttolo e Estathè: le nuove analisi della Procura. «Sempio? Mai entrato lì» - Nuove analisi sulla confezione di Estathè e sui cereali avanzati trovati nella spazzatura della villetta di via Pascoli sequestrata a otto mesi dalla morte di Chiara Poggi. Si legge su leggo.it