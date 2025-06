Caso Beatrice la famiglia chiede fascicolo Asl

Una vicenda che scuote i principi di trasparenza e diritto alla salute. La famiglia Beatrice denuncia un’Inaccettabile risposta dell’ASL Toscana Centro, negando l’accesso ai documenti sanitari di Bruno Beatrice, ex calciatore scomparso nel 1987. Un caso che richiede attenzione e giustizia, annunciato dal consigliere regionale Marco Casucci e sostenuto da un team legale di rilievo. La ricerca di verità e rispetto per i diritti della famiglia non si ferma qui.

"Inaccettabile la risposta dell’Asl Toscana Centro che non consente l’accesso alla documentazione sanitaria di Bruno Beatrice. Faremo istanza al difensore civico". Ad annunciarlo, il consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci, insieme all’avvocato Guido Alimena, storico legale della causa relativa all’ex calciatore, all’avvocata Alessia Baglioni e ad Alessandro Beatrice, figlio di Bruno. Il calciatore morì il 16 dicembre 1987, a soli 39 anni, stroncato da leucemia. Da allora, i familiari cercano di fare chiarezza sul possibile legame fra la malattia e la terapie alle quali era stato sottoposto durante la sua carriera sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Beatrice, la famiglia chiede fascicolo Asl

