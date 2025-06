Caserta fermato in strada durante un blitz antidroga | 27enne urla si agita e prova a fuggire dalla polizia

Durante un blitz antidroga a Caserta, un giovane di 27 anni ha tentato di fuggire, urlando e agitandosi nel tentativo di evitare l’arresto. La Polizia di Stato, intensificando i controlli, ha prontamente fermato e denunciato l’uomo per resistenza. Un episodio che sottolinea l’importanza di una presenza costante delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità sul territorio.

A Caserta, un uomo è stato denunciato per resistenza durante un controllo antidroga. Intensificati i controlli della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Caserta, fermato in strada durante un blitz antidroga: 27enne urla, si agita e prova a fuggire dalla polizia

In questa notizia si parla di: caserta - durante - antidroga - polizia

Caserta, accoltella uomo durante lite in strada: arrestato 50enne - A Caserta, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato un coetaneo durante una violenta lite in strada.

Benvenuto Pablo: il nuovo amico a quattro zampe della Questura di Reggio Calabria! Pablo è un pastore belga Malinois di 3 anni, specializzato nei servizi antidroga. Con le sue eccezionali doti olfattive e il grande temperamento, è pronto a supportare Vai su Facebook

Ricercato per spaccio di droga, arrestato dalla Polizia di Stato; Droga negli slip e sullo sterzo dell'auto: 34enne in manette; Carinola, spaccio di droga in carcere: arresti per detenuti e mogli.

Caserta, fermato in strada durante un blitz antidroga: 27enne urla, si agita e prova a fuggire dalla polizia - A Caserta, un uomo è stato denunciato per resistenza durante un controllo antidroga. Segnala virgilio.it

Caserta: operazione antidroga. | Polizia di Stato - Nel corso dell'operazione la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato 25 persone che, dopo aver procurato ingenti quantitativi di cocaina, prevalentemente sul mercato napoletano, occultavano la droga ... Si legge su poliziadistato.it