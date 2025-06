Caserta–Benevento nel Cipess Influenza FI | Passo avanti per la mobilità delle aree interne

Se il collegamento tra Caserta e Benevento diventa una priorità nazionale, si apre un nuovo capitolo di sviluppo e connessione per le aree interne della Campania. La recente approvazione da parte del Cipess rappresenta un passo decisivo verso infrastrutture più efficienti e una mobilità migliore per cittadini e imprese. Un progresso che promette di rafforzare l’economia e la coesione territoriale, avvicinando due importanti centri e favorendo il rilancio dell’intera regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Con l'approvazione da parte del Cipess dell'aggiornamento al contratto di programma MIT–ANAS, il collegamento tra Caserta e Benevento rientra finalmente tra le infrastrutture prioritarie per il Paese". Lo dichiara Carmine Influenza, consigliere comunale di Airola e responsabile provinciale Trasporti di Forza Italia, che aggiunge: "Parliamo di un'infrastruttura fondamentale per unire due capoluoghi, Benevento e Caserta, ridurre l'isolamento delle aree interne e rilanciare le connessioni economiche e logistiche tra Sannio e Casertano. Un'azione incisiva va riconosciuta al deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano, che ha saputo sollecitare le esigenze prioritarie del territorio presso il sottosegretario al Mit Ferrante e all'Anas.

