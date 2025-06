Caserta–Benevento il sindaco di Paolisi Maietta | Inserimento nel Cipess risultato del lavoro di squadra

di squadra e di una visione condivisa, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni possa trasformare le sfide in opportunità di sviluppo. Questa importante conquista apre nuove prospettive per Caserta, Benevento e l'intero territorio campano, segnando un passo decisivo verso un futuro più connesso e competitivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto "L'inserimento dell'asse viario Caserta–Benevento nell'aggiornamento del Contratto di Programma MIT–ANAS 2021–2025, approvato dal CIPESS, rappresenta una svolta attesa da anni per il nostro territorio. È un passaggio strategico che consente di avviare la progettazione di un'infrastruttura fondamentale per collegare in modo moderno ed efficiente due aree centrali della Campania. Un risultato che è frutto di un lavoro di squadra e che ha trovato anche nel parlamentare Francesco Maria Rubano un rappresentante determinato a far sentire la voce del territorio sui tavoli governativi.

