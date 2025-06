Casari si candida per il cda della bolognese Msc

Dopo anni di sfide legali superate con successo, Roberto Casari si rimette in gioco, candidandosi al CDA della Bolognese MSC. Leader della lista di minoranza, si impegna a portare nuova visibilità e innovazione in una società strategica nel settore dell’Integrated Facility Management, controllata dal gruppo Rekeep. È un momento cruciale: scopriamo insieme le sue proposte e il suo piano per il futuro di questa realtà .

Roberto Casari, dopo anni trascorsi a difendersi dalle numerose azioni giudiziarie intentate contro di lui e dalle quali è uscito praticamente indenne, torna a fare parlare di sé. Guida la lista di minoranza che oggi si candida per il controllo della bolognese Msc, società di partecipazione tra lavoratori, holding che controlla il gruppo Rekeep, primo player italiano nel settore dell’ Integrated Facility Management, che ha assunto questa denominazione dopo la trasformazione della cooperativa Manutencoop in società per azioni. Oggi l’assemblea dei soci del colosso da quasi 1,3 miliardi di fatturato consolidato dovrà eleggere il nuovo vertice della azienda e tra i candidati per il Consiglio di amministrazione c’è anche Casari, oggi 72enne, già presidente Cpl Concordia e del Modena Calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casari si candida per il cda della bolognese Msc

