Casale Cineforum folla per Tozzi | La Terra un pianeta in sofferenza

Tozzi ha offerto spunti interessanti per quanto riguarda la nostra Terra, un pianeta in sofferenza e bisognoso di attenzione. La serata al Casale Cineforum si è rivelata un grande successo, coinvolgendo quasi mille persone desiderose di conoscere le sfide ambientali odierne e scoprire come possiamo fare la differenza. Un evento che ha acceso le menti e avvicinato cittadini e esperti in un dialogo necessario per il nostro futuro.

Grande successo per Mario Tozzi martedì sera al Casale Cineforum. Si contano quasi un migliaio di persone presenti all’ascolto del geologo e divulgatore, protagonista del secondo appuntamento della rassegna culturale. Il tutto all’insegna di un bel confronto con Alessandro Buscaroli e Giacomo Buganè. Piazza Cavalli si è riempita quindi anche per questo secondo evento, che ha colpito nel segno. "Tozzi ha offerto spunti interessanti per quanto concerne la gestione del suolo, del nostro territorio e dei rifiuti – spiegano gli organizzatori della Pro Loco – e questo può sicuramente essere utile alle amministrazioni che possono trarre spunti interessanti per il futuro della nostra zona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casale Cineforum, folla per Tozzi: "La Terra, un pianeta in sofferenza"

Casale Cineforum, folla per Tozzi: "La Terra, un pianeta in sofferenza" - Da msn.com