Casa va a fuoco | entra e salva due anziani

Il coraggio e il cuore hanno trionfato nel momento più difficile. Quando un incendio minacciava di divorare un intero palazzo nel centro storico di Monterubbiano, un giovane di 30 anni ha deciso di agire, rischiando tutto per mettere in salvo due anziani intrappolati dal fumo. La sua pronta reazione ha evitato una tragedia, dimostrando che il valore di una vita supera ogni rischio. Un gesto che rimarrà impresso nella memoria della comunità.

L’istinto a salvare due vite ha prevalso sul rischio. Così un trentenne di Monterubbiano, martedì sera è intervenuto in un’abitazione al primo piano di un palazzo al centro storico dove due anziani erano rimasti bloccati dal denso fumo sprigionatosi da un incendio scaturito dall’appartamento adiacente al loro. Erano le 19 circa quando davanti al palazzo si era radunato un piccolo gruppo di residenti, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Nella piccola comunità tutti sanno che in uno dei due appartamenti al primo piano, risiedono un anziano di 83 anni con problemi respiratori e difficoltà nella deambulazione e sua moglie, di 73. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa va a fuoco: entra e salva due anziani

