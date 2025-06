Casa va a fuoco a Monterubbiano giovane entra e salva due anziani rimasti bloccati | Li ha portati in spalla

Un gesto di coraggio e altruismo ha illuminato Monterubbiano: un giovane di 30 anni, senza esitazione, si è reso protagonista di un salvataggio eroico durante un incendio, entrando nella palazzina in fiamme e portando in salvo due anziani rimasti bloccati. La sua prontezza e il suo cuore grande hanno fatto la differenza, dimostrando che il vero valore si manifesta nei momenti più difficili. Continua a leggere...

Nella serata di martedì un 30enne è entrato in una palazzina andata a fuoco a Monterubbiano e ha tratto in salvo due anziani, un uomo di 83 anni con problemi deambulatori e una donna di 73. Il giovane è entrato dalla finestra, caricandosi in spalla prima l'uomo e poi la 73enne salvandogli di fatto la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fuoco - monterubbiano - giovane - anziani

Casa va a fuoco a Monterubbiano, giovane entra e salva due anziani rimasti bloccati: Li ha portati in spalla; Casa va a fuoco | entra e salva due anziani.

Casa va a fuoco a Monterubbiano, giovane entra e salva due anziani rimasti bloccati: “Li ha portati in spalla” - Nella serata di martedì un 30enne è entrato in una palazzina andata a fuoco a Monterubbiano e ha tratto in salvo due anziani, un uomo di 83 anni con ... Da fanpage.it

Casa va a fuoco: entra e salva due anziani - Monterubbiano, martedì sera un incendio ha colpito una palazzina in centro: il gesto di eroe di un 30enne. Si legge su msn.com