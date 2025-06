Casa di comunità di Monteluce Cgil | Lavori fermi L' Asl | Ditta sul posto per programmare i lavori

Monteluce si agita per la Casa di Comunità, con la Cgil che solleva preoccupazioni sui lavori fermi. Tuttavia, l'Asl rassicura: i finanziamenti sono stati già assicurati e i lavori sono in fase di programmazione. La Cgil si è mobilitata, sensibilizzando la comunità e chiedendo un incontro urgente per chiarire la situazione. Ora, la speranza è che le parole si traducano presto in azioni concrete, restando fiduciosi in un miglioramento imminente.

Monteluce in apprensione per la casa di comunità, ma le preoccupazioni (seppur giuste) della Cgil, vengono diminuite dall'Asl che assicura: "Lavori finanziati e presto iniziati". Andiamo con ordine. La Cgil interviene: "Ci siamo attivati sensibilizzando la popolazione e chiedendo un incontro.

