Casa Busca Lavori sul tetto avanti tutta

Casa Busca, simbolo storico di Gorgonzola, si prepara a rinascere grazie a un progetto ambizioso. Dopo i danni causati dal maltempo del 2023, una squadra di esperti sta lavorando al rifacimento di una parte "extra" del tetto, elemento chiave del restauro dell’antica dimora. La sindaca Ilaria Scaccabarozzi ha annunciato: «Abbiamo deciso di procedere in modo deciso, utilizzando l’avanzo libero stanziato, per valorizzare il cuore culturale della nostra comunità e restituire a Casa Busca il suo splendore originale.»

Già non in ottime condizioni, era stato danneggiato in modo pesante dal maltempo del 2023, incarico a professionisti per progettare il rifacimento di una porzione "extra" del tetto di Casa Busca, l'antica dimora del centro gorgonzolese, già in fase di restauro, che diverrà cuore della cultura gorgonzolese. Sul piatto una quota di "avanzo libero" già stanziata l'anno scorso, "abbiamo deciso di procedere - così la sindaca Ilaria Scaccabarozzi - in ragione dell'urgenza dell'intervento, che in sostanza anticipiamo. Le condizioni del tetto nel punto interessato erano pessime: interveniamo per salvaguardare i locali sottostanti, vuoti, ma anche la sicurezza degli edifici adiacenti, in parte abitati".

