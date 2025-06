Casa Bianca insiste Iran era a settimane dalla bomba atomica

La tensione nucleare in Iran torna sotto i riflettori, con la Casa Bianca che ribadisce come il paese fosse a settimane dalla bomba atomica. Karoline Leavitt sottolinea che gli attacchi statunitensi hanno contribuito a rafforzare la sicurezza globale, evitando un potenziale disastro. La questione rimane cruciale nel scenario internazionale, evidenziando l’importanza di azioni decise per mantenere la pace e la stabilità mondiale.

"L'Iran era a poche settimane dal fabbricare la bomba atomica ". Lo ha ribadito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, sottolineando che "il mondo è più sicuro grazie ai raid degli Usa ".

