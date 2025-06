Cartolina dalla stazione Giardini ripuliti e presidiati

Un saluto dai rinnovati Giardini della Stazione, ora più belli e sicuri che mai! La recente riqualificazione, rispettosa del patrimonio storico risalente al 1882-84, ha restituito alla città un’area di grande fascino e funzionalità. I lavori di sistemazione della pavimentazione davanti allo scalo ferroviario in via Arosio rappresentano un importante passo avanti per valorizzare il nostro patrimonio architettonico e migliorare l’accoglienza dei viaggiatori. Un esempio di come il passato possa incontrare il presente, per un futuro ancora più bello.

Giardini della stazione rimessi a nuovo. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione davanti allo scalo ferroviario in via Arosio: la riqualificazione ha restituito alla città la sua porta di ingresso, nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche. l progetto architettonico dell'area risale al 1882-84 e le opere sono state autorizzate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Le opere di ripristino dell'acciottolato, iniziate nel mese di marzo, hanno riutilizzato il materiale storico, ancora presente, ma completamente dissestato.

