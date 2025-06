Cartellino rosso dalle zone calde Rete di strade e piazze critiche Chi fa reati a rischio espulsione

La sicurezza urbana si rafforza con l’introduzione della rete dell’articolo 9, un’alleanza strategica tra Prefettura e Comune per tutelare cittadini e decoro. Questa legge, al centro di un’efficace collaborazione istituzionale, permette alle forze dell’ordine di intervenire prontamente nelle zone più a rischio. Un passo deciso verso una città più sicura, dove ogni strada e piazza si trasforma in un luogo di pace e rispetto condiviso.

Un reato commesso in via dell’Orto è meno grave di uno piazzato sul Corso o in Guido Monaco? No, almeno da questo punto di vista uno è uguale a uno. Ma poi la sicurezza ha le sue regole e deve incastrarle alle leggi. Ed è per questo che oggi, in sinergia tra Prefettura e Comune, sarà definita una rete più fitta: la rete dell’articolo 9. È una legge sulla sicurezza pubblica che dà alle forze dell’ordine e alle amministrazioni un potere in più: far scattare un ordine di allontanamento dalla zona nella quale ci si sia fatti sorprendere con le mani nella marmellata. Un’arma già presente nel regolamento di polizia locale ma che richiede un ulteriore dettaglio: definire esattamente le strade e le piazze all’interno delle quali quella "tagliola" possa scattare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cartellino rosso dalle zone calde. Rete di strade e piazze critiche. Chi fa reati a rischio espulsione

In questa notizia si parla di: rete - cartellino - rosso - zone

Europei Under 21, Germania-Italia 3-2 ai supplementari: tedeschi in semifinale; Finale Playoff Serie C Pescara-Ternana 0-1 Rigori 3-1 Biancazzurri in Serie B; Inter-Barça, moviola: manca rosso a Inigo Martinez, Mkhitaryan-Yamal questione di centimetri.

Reina saluta il calcio con un cartellino rosso ma è comunque standing ovation - MSN - La carriera di Pepe Reina si chiude con un cartellino rosso: il portiere spagnolo del Como è uscito dalla sua area atterrando l'interista Mehdi Taremi lanciato a rete. Si legge su msn.com

Lecce-Parma, cartellino rosso per Guilbert e Cancellieri - Parma Al Via del Mare, il Lecce è avanti a inizio ripresa per 1- Lo riporta gianlucadimarzio.com