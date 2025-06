Cartelli in inglese Israeliani non benvenuti Nahum | azione da fascisti anni Trenta

A Milano, un'ondata di proteste scuote la città: cartelli con la scritta "Israeli not welcome" sono comparsi in punti strategici come le stazioni della metropolitana di Tolstoj e le vie Soderini e D'Aviano. Un gesto che richiama atmosfere da anni '30, rinnovando il dibattito sulla tolleranza e i diritti umani. Daniele Nahum, consigliere di Azione, commenta: "Affiggere cartelli discriminatori contro una comunità è…".

Milano, 26 giugno 2025 – ' Israeli not welcome', ovvero israeliani non benvenuti: è la scritta su una serie di cartelli che sono apparsi a Milano, fra l'altro all'ingresso delle stazioni della metropolitana di Tolstoj, e in via Soderini e via D'Aviano. "A prescindere da chi guidi i governi degli Stati, siano essi democratici o meno, - ha commentato il consigliere comunale di Azione Daniele Nahum - affiggere cartelli discriminatori contro una qualsiasi nazionalità è un'operazione degna dei fascisti degli anni Trenta”. Nahum: pronto a denunciare. Il consigliere ha poi annunciato: “Denuncerò questa azione in tutte le sedi opportune". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cartelli in inglese “Israeliani non benvenuti”, Nahum: azione da fascisti anni Trenta

In questa notizia si parla di: cartelli - israeliani - benvenuti - nahum

Cartelli in inglese “Israeliani non benvenuti”, Nahum: azione da fascisti anni Trenta; A Milano cartelli in inglese 'Israeliani non benvenuti'; I manifesti Israeliani non benvenuti nelle strade di Milano.

Cartelli in inglese “Israeliani non benvenuti”, Nahum: azione da fascisti anni Trenta - Milano, le scritte “'Israeli not welcome” sono apparse all'ingresso delle stazioni della metropolitana di Tolstoj e in via Soderini e via D'Aviano. Segnala ilgiorno.it

A Milano cartelli in inglese 'Israeliani non benvenuti' - 'Israeli not welcome', ovvero israeliani non benvenuti: è la scritta su una serie di cartelli che sono apparsi a Milano, fra l'altro all'ingresso delle stazioni della metropolitana di Tolstoj, e in vi ... Si legge su msn.com