Carta docente 500 euro ai precari scuola al 31 agosto | attiva la piattaforma Come funziona? Risposte anche su sentenze e pagamenti

Se sei un insegnante precario con contratto fino al 31 agosto 2025, non perdere l’opportunità di usufruire del bonus di 500 euro grazie alla Carta docente. Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time, il format dedicato alle tue domande, con l’avvocato Walter Miceli che spiega come attivare la piattaforma, i pagamenti e le ultime sentenze. Scopri tutto ciò che c’è da sapere e approfitta di questa misura importante per la tua formazione e crescita professionale.

Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata di Question Time, il format di consulenza trasmesso sui canali social della testata per parlare della Carta docente, il bonus 500 euro accreditato da mercoledì 25 giugno anche ai precari della scuola con contratto al 31 agosto 2025. A rispondere ai quesiti l'Avv. Walter Miceli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta del Docente, bonus esteso anche ai precari anche per il 2025-2026. Si cambia sulle modalità di rendicontazione delle spese. EMENDAMENTO del governo al Dl Scuola - Importanti novità per la Carta del Docente: per l'anno scolastico 2025-2026, il bonus sarà esteso anche ai precari con contratto a tempo determinato.

