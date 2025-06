Carta d' identità milioni di documenti non saranno più validi | ecco da quando

A partire dal 3 agosto 2026, milioni di documenti cartacei perderanno la loro validità per l'espatrio, segnando una svolta epocale nella gestione delle identità. Che siano ancora validi o meno, queste carte diventeranno obsolette, spianando la strada a soluzioni digitali più sicure e rapide. È il momento di prepararsi a questa rivoluzione, assicurandosi di essere pronti per il futuro senza sorprese.

Che siano o meno scadute, quelle cartacee cadranno in disuso a partire dal 3 agosto 2026, almeno per quanto concerne la loro validità per l'espatrio.

