Carta d’identità la versione cartacea non sarà più valida | quando cambiarla e come ottenere quella digitale

A partire dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida per espatriare, secondo il Regolamento Europeo 1157/2019. Per viaggiare senza problemi, è necessario passare alla versione digitale, come la CIE (Carta di Identità Elettronica). Ma quando e come cambiarla? Scopri tutte le modalità per ottenere la tua identità digitale e restare sempre in regola, perché la sicurezza e la comodità sono al primo posto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole per viaggiare: serve la CIE. A partire dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata per espatriare. Lo stabilisce il Regolamento Europeo 11572019, che punta a rafforzare la sicurezza dei documenti d’identità all’interno dell’Unione Europea. Anche se ancora valida per l’uso interno, la versione cartacea non sarà più accettata ai confini perché sprovvista della Machine Readable Zone (MRZ), ovvero quella sezione che contiene dati anagrafici leggibili automaticamente e meno soggetti a contraffazione. Chi ha la vecchia carta cosa deve fare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Carta d’identità, la versione cartacea non sarà più valida: quando cambiarla e come ottenere quella digitale

In questa notizia si parla di: carta - identità - cartacea - versione

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

Va in pensione la vecchia carta di identità cartacea: dal 3 agosto 2026 il documento di carta non sarà più valido per l’espatrio, a prescindere dalla... Vai su Facebook

Addio alla carta d'identità cartacea per l'espatrio: dal 3 agosto 2026 sarà valida solo quella elettronica; Carta d'identità, la versione cartacea non sarà più valida: quando cambiarla e come ottenere quella digitale; Addio alla carta d'identità cartacea per l'espatrio.