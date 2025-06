Carta d’identità elettronica obbligatoria per espatriare | cosa cambia

Dal 3 agosto 2026, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) diventerà il documento obbligatorio per chi desidera viaggiare fuori dall’Italia senza passaporto. Anche se il documento cartaceo continuerà a essere valido fino alla sua scadenza, non potrà più essere usato per l’espatrio. Questa novità si inserisce nelle misure dell’UE per rafforzare la sicurezza e uniformare i documenti di identità. Ecco cosa cambia davvero per i viaggi all’estero.

Il motivo dello stop è un rafforzamento della sicurezza sui documenti d'identità rilasciati ai cittadini dell'Unione Europea.

