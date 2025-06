Carta d’identità dal prossimo anno cambia tutto | le novità previste

A partire dal prossimo anno, la carta d’identità subirà importanti cambiamenti, con nuove regole e scadenze da rispettare. La tecnologia evolve e anche i documenti di riconoscimento si aggiornano per garantire sicurezza e compatibilità europea. Se non si agirà in tempo, si rischia di perdere la possibilità di viaggiare liberamente nel Vecchio Continente. Scopriamo insieme tutte le novità che ti riguardano e come prepararti al meglio.

Un anno per rispettare le regole altrimenti il rischio è quello di non poter girare per l'Europa. Andiamo a conoscere le novità della carta d'identità La tecnologia sta cambiando il mondo e anche la carta d'identità cartacea ha ormai la data di scadenza definitiva. Una svolta legata alle regole europee, che sono state introdotte nel 2019. Una novità che costringerà i cittadini ad intervenire per consentire di poter viaggiare nel Vecchio Continente liberamente e senza particolari limiti. La deadline è fissata per il 3 agosto 2026.

