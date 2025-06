Carta d’identità cartacea presto non sarà più valida | ecco cosa sappiamo

Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea diventerà un ricordo per chi desidera viaggiare all’estero. Questa novità, sancita dal regolamento europeo 1157/2019, mira a garantire maggiore sicurezza e uniformità tra gli Stati membri. Preparatevi a dover adottare nuove soluzioni di riconoscimento: è il momento di aggiornarsi e capire cosa cambia per continuare a viaggiare senza intoppi. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una data storica si avvicina per tutti i cittadini italiani: dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perderà definitivamente la sua validità per l’espatrio, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento. Il cambiamento non è frutto di una decisione unilaterale italiana, ma deriva dall’applicazione del regolamento europeo 11572019, che impone standard di sicurezza più stringenti per tutti i documenti di riconoscimento utilizzati negli Stati membri dell’Unione europea. La principale motivazione tecnica alla base di questa trasformazione riguarda l’assenza, nella versione cartacea tradizionale, della cosiddetta Machine Readable Zone (MRZ). 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Carta d’identità cartacea, presto non sarà più valida: ecco cosa sappiamo

