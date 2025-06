Carta d’identità cartacea in scadenza sarà valida ancora per poco

Se la tua carta d'identità cartacea sta per scadere, è il momento di pensare al passaggio alla versione elettronica. A partire da agosto 2026, infatti, i documenti cartacei non saranno più validi per varcare i confini europei, in conformità con il Regolamento UE 1157/2019. Un cambiamento che coinvolge circa 5 milioni di cittadini italiani e che richiede attenzione per evitare inconvenienti all’ultimo minuto. Non lasciare che la scadenza ti colga impreparato!

Da agosto 2026 la vecchia carta d'identità cartacea non basterà più per varcare i confini europei. Il Regolamento Ue 11572019 introduce l'obbligo di dotarsi della versione elettronica, completa di zona di lettura ottica MRZ, per garantire controlli più rapidi e sicuri. Quel che sembrava un adeguamento lontano scatta invece in anticipo di cinque anni, rendendo inutilizzabili per l'espatrio circa 5 milioni di documenti in carta ancora in circolazione. Per chi vive nei piccoli Comuni, dove la diffusione della Cie è cominciata dopo il 2016, il conto alla rovescia è già partito. Conviene fissare da subito un appuntamento in anagrafe per sostituire la carta cartacea con la elettronica.

