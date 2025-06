Carrozzeria il rilancio passa dalla formazione

Mani per rinnovare il settore. La carenza di carrozzieri qualificate rappresenta una sfida urgente per le officine toscane, dove il vero problema non è la mancanza di lavoro, ma di persone con le competenze giuste. La soluzione? Investire nella formazione, perché il futuro delle carrozzerie passa proprio da chi si impegna a imparare e aggiornarsi, pronti a sporcarsi le mani con passione e professionalità.

Firenze, 26 giugno 2025 – "Cerchiamo carrozzieri, ma non li troviamo". Nelle officine toscane l'appello rimbalza da anni, spesso senza risposta. Il problema non è la mancanza di lavoro, ma quella di mani. Mani capaci, disposte a imparare un mestiere che oggi, tra tecnologie nuove e vernici ecologiche, richiede competenze più complesse di quanto si immagini. Eppure la domanda resta alta, il turn over costante, e i giovani pronti a sporcarsi le mani sempre meno. Per provare a rompere questo stallo, da pochi giorni si è chiusa la prima edizione della Cfc Academy, un corso gratuito per aspiranti carrozzieri nato dalla collaborazione tra Synergie Italia, Centro Fiorentino Colore (CFC) e il gruppo Ugo Scotti di Firenze.

