Carrarese Salva la festività di Ferragosto Il 18 agosto l’esordio a Udine in Coppa Italia

La Carrarese può tirare un piccolo sospiro di sollievo. Non giocherà nel giorno di Ferragosto. Per una volta la festività è salva. E’ proprio il caso di dirlo perché nello scorso campionato di Serie B il club apuano aveva fatto il pieno di super lavoro in giorni da bollino rosso con partite calendarizzate a Santo Stefano, Pasquetta (questa rimandata per la morte del Papa ma quando squadra e tifosi erano già a Palermo), festa della Liberazione (25 aprile) e dei Lavoratori (1° maggio). Il rischio concreto c’era anche in quest’occasione visto che i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa sono concentrati tra il 15 ed il 18 di agosto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Carrarese Salva la festività di Ferragosto. Il 18 agosto l’esordio a Udine in Coppa Italia

