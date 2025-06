Carolina Marconi | Il mio compagno Alessandro Tulli ha sofferto più di me per il mio tumore Ogni anno è un dono

Carolina Marconi, simbolo di forza e resilienza, si apre a cuore aperto nella puntata de La Volta Buona, trasmessa giovedì 26 giugno. Con sincera emozione, rivela come il suo compagno Alessandro Tulli, che ha condiviso la stessa sofferenza, sia stato un sostegno inestimabile nel suo percorso. A quasi quattro anni dalla diagnosi di tumore al seno, la sua storia è un inno alla speranza e all’amore duraturo. Continua a leggere per scoprire il suo racconto pieno di coraggio e speranza.

Carolina Marconi si racconta nella puntata de La Volta Buona in onda giovedì 26 giugno. Ospite della trasmissione, ha rivelato quali sono le sue condizioni di salute a quasi quattro anni dalla diagnosi di tumore al seno e ha parlato del profondo amore che prova per il suo compagno Alessandro Tulli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

