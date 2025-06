Carolina Marconi commossa a La Volta Buona | La psicologa ci ha detto che dovevamo lasciarci

Carolina Marconi, con il cuore ancora colmo di emozioni, si apre come non aveva mai fatto prima a "La Volta Buona". Ricorda il momento difficile in cui la psicologa le consigliò di lasciar andare Alessandro, un passo che segnò una svolta nel suo cammino verso la guarigione. Dalla scoperta del tumore alla speranza di un domani migliore, la sua storia è un esempio di forza e resilienza. Ora, Carolina svela ciò che c’è dietro il suo coraggio, ispirando tutti noi a credere nella rinascita.

Quando la psicologa le suggerì di chiudere la relazione con Alessandro, Carolina Marconi capì che forse erano più forti di quanto pensassero. A distanza di anni da quella seduta, la showgirl ha scelto di raccontare pubblicamente quel momento e tutta la storia che c’è dietro: dalla scoperta del tumore al seno fino alla parola più attesa, ‘guarita’. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Carolina Marconi ha ricostruito davanti alle telecamere un percorso complesso e pieno di ostacoli, affrontato insieme al compagno di sempre, Alessandro Tulli. Tra paure, terapie, ricadute e un amore che ha resistito a tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carolina Marconi commossa a La Volta Buona: “La psicologa ci ha detto che dovevamo lasciarci”

